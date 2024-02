Das macht Sydney Sweeneys Kurvenstyle so aufregend

Sie verdreht aktuell im Film „Wo die Lüge hinfällt“ Hollywood-Hottie Glen Powell den Kopf, rekelte sich im Video der Rolling Stones im knappen Leder-Outfit auf einem Cabrio und heizte in der US-Serie „Euphoria“ den Fans ein. Doch die Erfolgswelle der 26-Jährigen liegt nicht nur an ihrem Talent, sondern auch an ihrem Gespür für Mode.