„Tut mir nicht gut!“ Kult-Kommentator macht Pause

Ein überraschender Schritt, mit dem er neue Kraft tanken und sich auf das Wesentliche konzentrieren will. „Ich spüre, dass diese 30 Jahre in der Öffentlichkeit unglaublich viel Energie gekostet haben. [...] Jetzt ändern sich die Dinge in den Medien, das ist ganz normal und in manchen Bereichen sicher auch gut, aber ich frage mich immer mehr, wo ich mich da sehe“, erklärt Buschmann.