Geiseln nach 128 Tagen wieder mit Familien vereint

Am 7. Oktober wurden die beiden Israelis, die auch die argentinische Staatsbürgerschaft besitzen, bei dem Massaker der Hamas aus einem Sicherheitsraum in einem Haus im Kibbutz Nir Yitzhak entführt. Auch drei Frauen wurden in den Gazastreifen verschleppt: Louis‘ Partnerin und die Schwester von Fernando, Clara Marman (63) seine Schwester Gabriela Leimberg, (59) und deren Tochter Mia (17).