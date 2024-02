Mayr gewinnt Fünfkampf-Gipfeltreffen vor Dadic!

Riesenpech hatte Sophie Kreiner leider schon vor dem ersten Bewerb des Fünfkampfes. Beim Aufwärmen stürzte sie bei einer Hürde und musste mit Schmerzen am Sprunggelenk und an der Schulter in ein Spital gebracht werden. Zumindest trug sie keine Brüche davon … Bei den Männern sicherte sich, wie erwartet, Leo Lasch überlegen den Titel im Siebenkampf mit 5439 Punkten.