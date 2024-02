Brutaler Aufruf von 14-Jährigem: „Graz zerstören“

Im Oktober letzten Jahres sorgte aber auch ein weiterer Bursche in der Steiermark für Terroralarm: Via TikTok rief ein seit 2015 in Graz lebender, 14 Jahre alter Syrer dazu auf, Graz zu zerstören. Auf dem Video waren unter anderem in Dauerschleife drei Bilder mit pro-palästinensischem Inhalt zu sehen.