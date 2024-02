Tirols Schul-Landesrätin gegen Strafen für Eltern

Drei Timeout-Klassen in Tirol

Auch sogenannte Timeout-Klassen werden in der Diskussion um gewaltbereite Kinder und Jugendliche immer wieder gefordert. In Tirol gibt es laut Land drei solcher Klassen, in denen besonders schwierige Schüler gesondert unterrichtet werden. Diese Klassen seien jedoch oft eine Einbahnstraße, gibt die Landesrätin zu bedenken. Die Rückkehr in den normalen Schulbetrieb gelinge nur schwer.