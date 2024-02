Letzter Auftritt | Falsche Nachrufe

Letzter Auftritt. Das Bad in der Opernball-Menge, der Glanz und Glitzer, die Fotografen, die mediale Aufmerksamkeit, das Blitzlichtgewitter… Minister zeigen sich gerne beim sogenannten „Staatsgewalze“. Einige Regierungsmitglieder, die wir am Donnerstag auf der Feststiege, am Parkett oder in einer der Logen in der Staatsoper gesehen haben, werden wir im nächsten Jahr vermissen. Vermissen? Ja, das ist die Frage. Außerdem: Auf dem Opernball tummeln sich stets ja auch viele Ex-Minister. So wurden heuer etwa Ex-Finanzminister Gernot Blümel und seine Ministerkollegin Elisabeth Köstinger gesichtet. Nicht nur am Opernball ein Flüsterthema, dass die aktuellen Minister Martin Kocher und Alexander Schallenberg im nächsten Jahr nach den Nationalratswahlen ausgedient haben könnten. Vor allem bei Schallenberg muss man sich um die Zukunft kaum Sorgen machen: Der Ex-Kurzzeit-Bundeskanzler dürfte auf einen attraktiven Botschafterposten wechseln. Der eventuell letzte Opernball-Auftritt als Minister muss also keineswegs der letzte beim Staatsball sein. Das Blitzlichtgewitter allerdings dürfte matter ausfallen.