Autos kollidierten: Lenker (46) schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es um kurz vor 11 Uhr. Der 71-Jährige fuhr mit dem Auto in der Valiergasse in Innsbruck in Richtung Osten. An der Kreuzung mit dem Griesauweg hielt er an der Haltelinie an. Auf der anderen Seite der Kreuzung hielt ein entgegenkommender Fahrzeuglenker ebenfalls an, bevor er in den Griesauweg in Richtung Süden fuhr.