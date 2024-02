Neuer Name, neuer Look - die Racing Bulls sind da!

Der Name des zweiten Formel-1-Teams aus dem Red-Bull-Stall ist vor dem Start der neuen Saison das größte Gesprächsthema unter Fans. Er hat bereits sehr viel Kritik auf sich gezogen. Der Konstrukteursname ist offiziell als RB Formula One Team gemeldet. In Italien, wo das Team seit den Tagen als Scuderia Toro Rosso in Faenza beheimatet ist, heißt die Aktiengesellschaft aber Racing Bulls S.p.a. Möglich ist auch, dass das Team selbst umgangssprachlich die Abkürzung VCARB verwenden und dieser sich allgemein einbürgern wird.