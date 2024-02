„Auf mich wartet ein Kaltstart, der beinhart wird“

„Wenn ich in den Top-15 wäre, wäre ich noch nicht hier. Da wäre der Sprint nicht in Frage gekommen“, gesteht sie offen. Der Massenstart liegt ihr aber besonders am Herzen, in diesem ist ihr zudem immer etwas zuzutrauen. Man denke an die WM 2021 in Pokljuka, wo Hauser Geschichte schrieb und als erste ÖSV-Dame Gold gewann …