Droht Sturm jetzt der Ausverkauf, Herr Präsident?

Auf dem Rasen startet der SK Sturm mit dem Schlagerspiel am Freitagabend in Salzburg (20.30 Uhr) in ein brandheißes Frühjahr. Die Grazer sind in der Bundesliga, dazu im Sechzehntelfinale der Conference-League sowie im Cup-Halbfinale sportlich voll auf Zug. Das sorgt für Aufsehen. Spieler und sportlich Verantwortliche sind vielerorts gefragt …