Lustenau verabschiedet sich vom Profi-Eishockey

Die Eislöwen wollen bei diesem finanziellen Drahtseilakt nicht mehr mitmachen und haben daher beschlossen, im kommenden Jahr nicht mehr für die AHL zu nennen: „Wir streben eine Neuorientierung des Vereines an und werden in einer Liga nennen, in der wir unsere Philosophie leben können. Unser Hauptaugenmerk ist weiterhin auf die Entwicklung unserer Nachwuchsspieler gerichtet“, so Oberscheider.