Zwist um Einsatzgrenzen: Bergrettung greift durch

Wer soll Kletterer bzw. Alpinisten retten, die zwischen dem Stripsenjochhaus und dem Ellmauer Tor in Bergnot geraten? In den vergangenen Jahren war hier – in der sogenannten Steinernen Rinne – sowohl die Bergrettungsortsstelle St. Johann als auch Kufstein zuständig. „Es handelte sich um ein Doppelalarmierungsgebiet“, informiert Gregor Franke von der Geschäftsstelle der Tiroler Bergrettung.