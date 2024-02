Das Rätsel um einige „verschwundene“ LASK-Kicker

Klub hüllt sich in Schweigen

So weit, so gut - wären da nicht Dienstagnachmittag mit Philipp Wiesinger, Peter Michorl, Filip Twardzik und Yannis Letard noch weitere vier Kicker im Kader gestanden. Die Mittwochmorgen in keinem der LASK-Kader mehr aufschienen und am Teamfoto fehlten. Obwohl sie nach wie vor beim Verein sein müssen.