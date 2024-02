Zukunft von Fanliebling Michorl beim LASK offen

Der 28-jährige Mittelfeldspieler verlor seinen Platz im Team von Trainer Thomas Sageder bereits zu Saisonbeginn, kam im Herbst aufgrund von Verletzungen aber trotzdem zu 13 Einsätzen. Zuletzt durfte Michorl nicht ins Winter-Trainingslager der Linzer nach Belek in die Türkei reisen. „Für ihn ist momentan leider kein Platz in der Mannschaft. Das ist im Fußball manchmal leider so. Wenn ein Angebot kommt, mit dem er und wir zufrieden sind, dann werden wir ihm keine Steine in den Weg legen“, betonte Vujanovic. Michorl sei aber Teil des Vereins und habe noch einen Vertrag bis zum Sommer.