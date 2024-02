Schwerer Unfall wegen medizinischen Notfalls

Der Lenker selbst konnte sich an den Unfallhergang nicht erinnern. Der Mann vermutete, dass er aufgrund eines hypoglykämischen Schocks die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Ein hypoglykämischer Schock tritt auf, wenn der Blutzuckerspiegel so stark absinkt, dass es zu Bewusstseinsstörungen kommt. Ein am 21-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.