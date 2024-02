Austria Salzburg darf weiter von 2. Liga träumen

Einen Schicksalstag hatte Austria Salzburg im Mittwoch, dem 7. Februar, gesehen. Die Sorge, dass der Traum vom Aufstieg in die 2. Liga platzen könnte, war da. Ehe am späten Nachmittag kollektives Aufatmen folgte. Denn das Gespräch mit der Polizei in Persona von Landespolizeidirektor Bernhard Rausch ergab: „Es wird so werden, dass wir alle Heimspiele in Maxglan durchführen können“, betonte Claus Salzmann, der Präsident des Fußballvereins. Alle Partien, also auch die mit einem erhöhten Einsatz der Polizei - früher Risikospiele genannt.