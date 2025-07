Ducks im Finale: „Habe ich noch nie erlebt!

Die Frauen retten den Ducks die Saison! Nachdem die Enten die Austrian Football League auf dem letzten Tabellenplatz beendet haben, kämpfen die Ducks-Ladies nun um die Meisterschaft. In einer irren Partie bei den Vienna Vikings sahen die Salzburgerinnen am Sonntag sieben Minuten vor Schluss noch wie der sichere Verlierer aus, drei Touchdowns in der Schlussphase sorgten dann aber doch für den 56:55-Erfolg und grenzenlosen Jubel. „Das war unglaublich stressig. So etwas habe ich noch nie erlebt“, rang Cheftrainer Christoph Asenkerschbaumer mit den Worten.