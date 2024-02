Hier kommen 1,2 Millionen Tonnen „Öko-Zement“ her

Was das zum Holcim-Konzern gehörende, aber eigenständige Werk in Mannersdorf auszeichnet: Durch langjährige Erfahrung in der Kreislaufwirtschaft ist Österreich heute weltweit an der Spitze. In der Tat hat der Zement „Made in NÖ“ den geringsten -Fußabdruck weltweit. Kren und die mit ihm kooperierende Entsorgerlegende Hans Roth verweisen auf eine Wiederverwertungsquote von 50 Prozent bei wertvollen Rohstoffen. Speziell Beton sei immer wieder bei gleicher Qualität wiederverwertbar. Kuriosität: Der Hauptbestandteil Klinker wird aus einem Steinbruch nur wenige Kilometer nicht per Lkw, sondern über ein spezielles Förderband aufs Gelände transportiert.