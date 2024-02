Darum ist Libidoverlust bei Männern noch Tabuthema

Stefan* ist 38 Jahre alt und hat ein Problem: Seit sieben Jahren führt er eine heterosexuelle Beziehung, in der seine Freundin mehr Lust auf Sex hat als er. Wenn sie abends zu Bett gegangen sind, hat er manchmal gemerkt, dass sie Lust auf Sex hat - manchmal ließ er sich darauf ein, aber eher halbherzig, als voll dabei zu sein. „Sie fing mit dem Vorspiel an und dann habe ich schon manchmal Lust bekommen. Aber auch nicht immer. Es fühlte sich gut an, aber eben nicht so, wie wenn man wirklich sexuelle Erregung spürt“, erzählt Stefan* gegenüber der „Krone“.