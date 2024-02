Spektakulär! Mindset und Fokus im High-Speed-Flug

„Auch wenn ich im Flugzeug allein bin und die alleinige Verantwortung trage, muss ich unbedingt teamfähig sein. Sonst funktioniert die Jet-Fliegerei nicht.“ Womit sich Patrick Wöss verbal elegant direkt ins thematische Herz des „Krone“ Leadership Days am 22. Februar in der Wiener Ballonhalle manövriert. Wie viele Leadership und vor allem Leading Self erfordert es, ein derart komplexes High-Tech-Objekt zu steuern? Wie schlüssige Entscheidungen in allerhöchsten Drucksituationen treffen? Welche Informationen aus dem Daten-Wahn-Konvolut überhaupt anfordern und verwerten? Wie den Fokus auf den viel zitierten Moment, und sonst nichts, legen? Und warum bietet das an sich negativ konnotierte Schubladen-Denken genau dafür ein Riesenvorteil? Wöss, 1992 in Linz geboren, inzwischen Kommandant EFT Rotte und Stellvertretender Kommandant EFT Schwarm, wird diese und weitere Themen live auf der Bühne gewohnt eloquent unter die Lupe nehmen - und so den Gästen im Publikum, die mehr aus ihre Leben machen wollen oder es schon getan haben, einen veritablen Mehrwert in Sachen High Performing liefern.