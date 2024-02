Raufbold biss Kontrahenten (29) die Nasenspitze ab

Zu wilden Szenen dürfte es am Sonntagabend in einem Lokal in St. Anton am Arlberg gekommen sein! Zwei britische Urlaubergruppen waren dort aneinandergeraten. Wenig später eskalierte die Situation auf der Straße. Neben Schlägen und Tritten wurde einem 29-jährigen Briten von einem bislang Unbekannten die Nasenspitze abgebissen.