Neubeginn für einen Jäger in doppelter Mission

Die Sehnsucht des 21-Jährigen nach der Heimat hatte freilich auch andere Gründe. Nämlich sportliche. Gattermayer hatte im Sommer die Admira verlassen, um in Deutschland Fuß zu fassen. Sollte vorerst über Drittligist Waldhof Mannheim funktionieren. Doch nach nur einem Kurzeinsatz in Runde eins landete der Flügel auf dem Abstellgleis. „Was nicht nur für mich, sondern auch für viele Teamkollegen unverständlich war.“ Trainer Rüdiger Rehm stand auf andere Typen. Dass der Coach letzte Woche abgelöst wurde, nahm Gattermayer nur noch am Rande zu Kenntnis. Weil für ihn zu diesem Zeitpunkt bereits feststand, dass er im Frühjahr leihweise für Amstetten auflaufen würde.