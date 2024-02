Baummassaker in gleich zwei Wiener Bezirken

Seit Jahren setzt sich die Bürgerinitiative „Pro Wilhelminenberg“ gegen die Massivverbauung in der Gallitzinstraße 8-16 im Wienerwald ein. Am Montag schlugen Anwohner Alarm, als plötzlich die Bagger und Motorsägen anrückten und ein Baum nach dem anderen fiel. „Ausgerechnet in den Ferien wird still und heimlich mit dem Abholzen begonnen, das ganze erinnert mich stark an die Nacht-und-Nebel-Aktion am Steinhof-Areal“, erzählt eine verärgerte Anrainerin im „Krone“-Gespräch. Sie hat ihr ganzes Leben am Wilhelminenberg verbracht, erkennt ihre Heimat aber kaum wieder. „Jede noch so kleine Grünfläche wird vernichtet und stattdessen Wohnanlagen errichtet“, beklagt die Pensionistin.