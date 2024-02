Timberlake erwägt Oprah-Enthüllungs-Interview

Zuvor hatte sich Britney entschuldigt

Fans, die der Show beiwohnten, behaupteten in den sozialen Medien, er habe die harsche Bemerkung gemacht, bevor er sein berüchtigtes Trennungslied über seine Beziehung mit Britney, „Cry Me A River“, sang. Britney entschuldigte sich zuvor in ihrer Biografie „The Woman In Me“: „Ich möchte mich für einige der Dinge entschuldigen, über die ich in meinem Buch geschrieben habe.“