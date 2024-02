Wimmer: „Ein Spieler, den ich auch haben will“

Auf dem Transfermarkt holte die Austria in der Winterpause (bisher) noch keinen Neuzugang. Das könnte sich am letzten Tag des Transferfensters (Dienstag bis 17 Uhr) aber noch ändern. Denn die Veilchen haben ein Auge auf Bayerns Super-Talent Frans Krätzig geworfen, der 21-Jährige durchlief den gesamten Münchner Nachwuchs und schaffte im Oktober den Sprung zu den Profis. Dort absolvierte Krätzig vier Einsätze in der Bundesliga, Ende November feierte er in der Champions League sein Debüt gegen Kopenhagen - seine bisher einzige Partie in der „Königsklasse“.