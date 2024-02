Last-Minute-Coup? Austria an Bayern-Jungstar dran

Während das Transferfenster in Deutschland am 1. Februar für Neuzugänge schloss, ist in Österreich der „Deadline Day“ erst am Dienstag. Und die Wiener Austria könnte noch einen Last-Minute-Coup landen. Bayern-Talent Frans Krätzig ist im Visier der Austria-Verantwortlichen, soll leihweise bis Saisonende kommen. Der Transfer hänge „vor allem vom FC Bayern ab“, schreibt „Sky“. Krätzig sei aber offen für einen Wechsel und habe den deutschen Rekordmeister bereits um Freigabe gebeten. Besonders Austria-Trainer Michael Wimmer soll sich um seine Dienste bemühen.