Faschingsnarren stahlen Alkomat aus Polizeiauto

Das kommt auch nicht oft vor: Bei einem Einsatz am Sonntag in St. Veit am Vogau wurde die Polizei zum Opfer von Dieben. Gegen 20 Uhr wurden gleich vier Polizeistreifen zu einem Einsatz nach St. Veit am Vogau gerufen. Grund dafür war ein Raufhandel mit mehreren Beteiligten. Dabei dürften zumindest vier Südsteirer im Alter von 23 bis 27 Jahren in einen Streit geraten sein, welcher in einem Handgemenge endete. Mehrere Verletzte waren die Folge.