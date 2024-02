„Zahlreiche Senioren sind völlig verzweifelt“

Es ist eine Causa, die bundesweit bereits seit Kurzem bekannt ist. Doch laut dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) melden sich derzeit Pensionisten in Tirol und klagen der Gewerkschaft ihr Leid. „Sie müssen eine Rückzahlung von bis zu 500 € an das Finanzamt Österreich tätigen. Denn ihnen wurde der Teuerungsbonus für 2022 unwissentlich doppelt ausbezahlt - direkt auf das Konto und via Steuerausgleich“, erklärt der Tiroler ÖGB-Vorsitzende Philip Wohlgemuth, „das Ganze geschah aus Sicht der Betroffenen unwissentlich. Es geht dabei um Menschen mit kleinen und mittleren Pensionen. Viele von ihnen leben unter oder an der Armutsgrenze, die seit Monaten andauernde Teuerung setzt ihnen stark zu.“