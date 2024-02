Transgender-NGO wirft Nehammer „Misshandlung“ vor

Transgender-Personen: „Selbstmord oft einziger Ausweg“

Wer hormonelle Behandlungen für Minderjährige verbieten wolle, wisse nichts von dem Leiden, „das Kinder durchleben, wenn sich ihr Körper so entwickelt, wie sie nicht werden wollen, wie sie nicht sind. Oft erscheint der Selbstmord als einziger Ausweg“, so Fels weiter. Sie forderte am Montag in einer Aussendung Nehammers Parteifreunde auf, „dieser menschenverachtenden, transphoben Politik“ eine Absage zu erteilen.