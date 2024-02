Riskante Engstelle beim Wörthersee gefährdet Gäste

„Während der Urlaubszeit im Sommer ist dieser Bereich stark frequentiert“, erzählt Hohenwarter. „Dort stellen sich dann so viele Leute an, um in den See springen zu können, dass sich auf der Straße Menschenschlangen bilden. Und dann kommen die Autos mit bis zu 100 Stundenkilometer daher. Oft müssen sie ausweichen. Mich wundert es wirklich, dass es noch keine schweren Zwischenfälle gegeben hat“, meint der Reifnitzer.