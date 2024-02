Ritter Karl | Strauß und Gabalier

Strauß und Gabalier. Tatsächlich ist Nehammer ja mittlerweile vermeintlich „was G´scheites“ eingefallen. Ein Thema, das zwar nicht aus der Ritterzeit stammt (auch wenn man an diese samt ihren Kreuzzügen ins Morgenland ein wenig erinnert wird), aber doch schon ein paar Jahrzehnte am Buckel hat. Das allerdings in Deutschland - in Österreich hat die Diskussion um die sogenannte „Leitkultur“ nie so richtig gezündet. Grob gesagt geht es darum, dass sich Zuwanderer an „unsere“ Kultur halten sollen. Nun soll Familien- und Medienministerin Susanne Raab im Auftrag Nehammers die Leitkultur für Österreich definieren. „Was das soll, ist schleierhaft“, kommentiert das heute Claus Pándi in der „Krone“. Nach den Erfahrungen mit Türkis-Schwarz ginge es wohl um ein Idealbild, „was richtige Österreicher für Musik zu hören haben (Strauß und Gabalier), was man zu essen hat (Schinkenfleckerln und Schnitzel), was man lesen soll (Grillparzer und Brezina)“, ironisiert unser Autor. Und findet, dass die Regierung „ihre Restlaufzeit für klügere Ideen nützen sollte“. Dem schließen sich offenbar auch die „Krone“-Leser und -User an. Auf unsere gestrige „Frage des Tages“, ob man wisse, was die ÖVP mit „Leitkultur“ meine, antworteten mehr als 80 Prozent mit Nein. Da wird - siehe Haberzettel oben - Nehammer sich doch noch etwas anderes „G´scheites“ einfallen lassen müssen…