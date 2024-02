Von einer Wundertüte zur Maschine im Slalom

„Ich habe mein Zeug beinand‘“

Stimmt - an diesem Image hat der quirlige Tiroler etliche Saisonen intensiv gearbeitet. Nur in diesem Winter sieht die Ski-Welt einen ganz anderen Feller. Zumindest im Slalom: In den bisherigen sechs Rennen drei Siege, nie schlechter als Fünfter - aus der Wundertüte ist eine echte Maschine geworden! Feller nickt zögernd: „Ich weiß derzeit, was ich mache. Ich habe mein Zeug beinand’. Das stimmt. Aber, was rauskommt, das weiß man in unserem Sport nie. Deswegen ist er so toll.“