78-Jähriger stürzte bei Wanderung in Gosau ab

Ein 78-Jähriger aus Steinbach am Attersee unternahm am Freitag allein eine Wanderung in Richtung Sattelalm im Gemeindegebiet von Gosau. Beim Abstieg kam der Mann gegen 20.30 Uhr vom Wanderweg ab und geriet in unwegsames, steiles Gelände. Kurze Zeit später stolperte er und stürzte einige Meter über einen Abhang hinunter.