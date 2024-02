22 Minuten extra! Pyro-Pausen erhitzen die Gemüter

Sturm Graz war beim 2:0 im Cup-Viertelfinale gegen harmlose Austria „eiskalt“. Bei den 12.000 Fans im Stadion und jenen Tausenden vor den TV-Geräten blieb die Erinnerung an viel Leerlauf zurück. Unterbrechungen nach Feuerwerkseinsätzen auf beiden Seiten resultierten in einer in Summe 22-minütigen Nachspielzeit. Bei Spielern und Trainer kam das weniger gut an.