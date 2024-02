Ukraine plant offenbar Absetzung von Militärchef

Kritik an Regierung geäußert

Saluschnyj hatte zuvor am Donnerstag eine Kolumne auf der Website des US-Nachrichtensenders CNN veröffentlicht, in der er schrieb, dass die ukrainische Regierung es versäumt habe, genügend Truppen zu mobilisieren. Westlichen und ukrainischen Medienberichten zufolge lehnte Saluschnyj die Bitte Selenskyjs ab, noch in dieser Woche zurückzutreten.