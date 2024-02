Sturm-Boss Jauk geht entspannt in den Super-Monat

Mit einem persönlichen Camp-Besuch in Slowenien läutete Sturm-Präsident Christian Jauk das Frühjahr ein. Das aus sportlicher Sicht spannender gar nicht sein könnte. „Alleine der Februar ist wohl einer der bedeutendsten Monate, die wir bei Sturm je erlebt haben“, spricht der Banker den Meisterschaftsstart mit dem Duell gegen Salzburg kommende Woche an. Oder das Conference-League-Doppel gegen Slovan Bratislava, in dem die Schwarzen den Einzug ins Europacup-Achtelfinale fixieren können.