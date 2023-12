„Das Jahr 2023 war für Sturm sensationell!“

An die Spitze zu kommen ist in Graz besonders herausfordernd. Aber an der Spitze zu bleiben, ist noch schwieriger. Daher müssen wir permanent alle strukturellen Voraussetzungen schaffen, die die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg erhöhen. Vieles liegt in unseren Händen, nur beim Stadion-Thema sind wir leider von der öffentlichen Hand abhängig. Am Wichtigsten ist mir meine große Sturm-Familie, eine Wertegemeinschaft, die Treue und Leidenschaft vorlebt und die viele schöne Momente erleben soll.