Trotz Lernschwäche hilft Alicia Beeinträchtigten

Von der Schule in die Praxis

„Was ich in der Schule lerne, kann ich gut im Praktikum umsetzen. Es funktioniert nicht immer, aber meistens“, erzählt die Grieskirchnerin, die im Sommer ihre Ausbildung abschließen wird. Als Fachsozialhelferin unterstützt sie dann Beeinträchtigte in Wohngruppen beim Einkaufen, im Haushalt oder bei der Freizeitgestaltung.