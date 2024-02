Tewhid-Moschee in Wien als Gebetshaus aufgelöst

Eine „zufriedenstellende Umsetzung“ der Vereinbarung sei allerdings nicht erfolgt, begründete nun die IGGÖ ihre jüngste Entscheidung. So soll etwa der umstrittene Prediger, dessen Name auch in den aktuellen Terror-Ermittlungsakten rund um den 17-Jährigen wieder auftaucht, nicht oder nur kurz aus der Moschee weg gewesen sein, hieß es in den Berichten unter Berufung auch auf Sicherheitskreise und Personen aus der Salafistenszene. Zuletzt soll er laut IGGÖ als Arabischlehrer in der Moschee aktiv gewesen sein.