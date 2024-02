Oranje-Power für Österreichs Handball-Damen

Als erster Gegner wartet gleich der Vizeweltmeister

Ihr Länderspiel-Debüt wird die neue Trainerin übrigens am 28. Februar beim „EHF EURO Cup“ in Norwegen geben. Ihr erstes Heim-Länderspiel folgt dann am 3. März, wenn man den Vizeweltmeister zum Retourspiel in der Innsbrucker Olympiahalle empfängt. „Ich freue mich richtig drauf“, so Tijsterman. „Norwegen ist der klare Favorit. Meine Spielerinnen haben keinen Druck, sollen munter drauflos spielen.“