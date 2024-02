Weltkrebstag: Wie Versorgungslücken schließen?

Am 4. Februar ist Weltkrebstag. Das diesjährige Motto lautet „Versorgungslücken schließen“. Es geht darum, darauf hinzuweisen, dass es noch immer große Unterschiede in der Qualität und dem Zugang zur Krebsversorgung gibt, sowohl zwischen als auch innerhalb von Ländern. So haben viele Menschen gar keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu Präventions-, Diagnose-, Behandlungs- und auch Nachsorgeangeboten.