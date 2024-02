Damir Canadi: „Das Feuer brennt in mir wieder!“

Lange galt er als aufstrebender Trainer, der sein Handwerk „von klein auf“ erlernt hatte. Von der Gebietsliga in die Bundesliga, in den Europacup und ins Ausland, hatte sich Damir Canadi nach oben gearbeitet. Aber seit Sommer ist es ruhig um den Ex-Rapid-Coach geworden: „Ich habe mir bewusst eine Auszeit genommen“, meldet sich der 53-Jährige zurück. „Ich habe viel Zeit mit meiner Familie und Freunden verbracht. Jetzt bin ich voll motiviert, das Feuer in mir brennt wieder.“