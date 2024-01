So heiß sind die Tennis-Stars des Linz-Turniers!

„Postings spielen große Rolle“

„Neben der Übertragung der Spiele in 61 Länder der Welt spielen auch die Postings der Spielerinnen eine große Rolle – Fans in der ganzen Welt verfolgen die Stars“, sagt mit Sandra Reichel die Turnierdirektorin des Events, das auf WTA-500-Status aufgewertet wurde. „Die Aufwertung ist auch ein Symbol für unsere Stadt, wie wir international wahrgenommen werden wollen“, so Bürgermeister Klaus Luger. Auch das Land OÖ und Sportlandesrat Markus Achleitner sind stolz auf das „Sportfest der Superlative.“ Von dem auch die Stars wieder viele Bilder in die Welt senden werden.