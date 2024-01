Fenstermonteur stürzte vier Meter in die Tiefe

Gegen 10 Uhr war der in Graz wohnhafte Bosnier auf einer Baustelle mit diversen Fenstermontagearbeiten (Abdichten) beschäftigt. Dabei befand er sich im Korb einer Gelenksteleskopbühne auf vier Meter Höhe. In der Folge dürfte er auf die Eisenverstrebung des Korbs gestiegen sein. Aufgrund der gefrorenen Stangen hat er den Halt verloren, ist abgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Arbeitskollegen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.