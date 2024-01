Grand Prix gestrichen! Heuer nur 21 MotoGP-Rennen?

Ersatzrennen?

Neben der Frage, ob die Kosten für die gebuchten Hotels, Flüge und Leihautos rückerstattet werden, bleibt zudem offen, ob ein alternativer Ring für Argentinien einspringen wird oder sich Pecco Bagnaia und Co. mit 21 Grands Prix zufriedengeben müssen. Am 10. März startet die Motorrad-Königsklasse in die neue Saison, doch schon jetzt herrscht Planungs-Chaos ...