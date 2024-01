„2024 sind wir bereit für unser ganz großes Ziel!“

Dazu seid ihr ja auch in Moto2 und Moto3 sehr erfolgreich, wieviele Leute sind da insgesamt involviert? Das sind ja eigene Teams?

Wir haben nirgends Ressourcen abgezogen, als wir mit der MotoGP begonnen haben. Wir sind auch im ganzen Offroadsport größer und stärker geworden, Mann-Stärke und Budgets. Auch Moto3 und Moto2. Von den 77 Fahrern, die im Padock unterwegs sind, sitzen 28 auf Pierer-Mobility-Motorrädern. So haben wir uns auch als Offroad-Company im Roadracing einen gewaltigen Status erarbeitet. In der Moto3 hast du ja dann Kundenteams, die für das Material bezahlen, auf die sind wir schon auch sehr stolz. Aber wir haben unter Vollbesetzung 120 Mitarbeiter am Rennwochenende im Fahrerlager. Und die sind am Montag nicht in Mattighofen, um am Bike zu bauen, du fährst hier komplett parallel, was wir in den Offroad-Sportarten ganz anders gelernt hatten. In der MotoGP ist das Motorrad eigentlich auf Welttournee und kommt im Herbst wieder zurück. Und du bringst permanent neue Teile an die Rennstrecke.