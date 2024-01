„Für Olympia musste ich unbezahlten Urlaub nehmen“

„War eine Mordsehre“

„Sechs waren nominiert, nur vier durften aber auch wirklich springen. Es war eine Mordsehre, da dabei zu sein“, so der mittlerweile 85-Jährige, der sich an seinen Premierensprung bei den Spielen noch genau erinnern kann. „Die Zuschauer in Innsbruck waren oft sehr kritisch. Da war ich schon sehr nervös. Den ersten Sprung hatte ich dann auch gleich versaut“, so Lichtenegger, der am Ende auf Rang 43 landete. „In Seefeld war ich von der Normalschanze aber als Elfter sogar bester Österreicher.