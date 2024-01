Amazon bläst Kauf von Roomba-Hersteller iRobot ab

Als Reaktion auf die geplatzte Übernahme brachen die Aktien von iRobot im vorbörslichen US-Geschäft um fast 20 Prozent ein und waren mit 13,76 Dollar so billig wie zuletzt vor mehr als 14 Jahren. Das Unternehmen kündigte umfassende Restrukturierungen an, die die Entlassung von 31 Prozent der Belegschaft oder 350 Beschäftigte umfasst. Amazon-Titel hielten sich vorbörslich knapp im Plus.