Von Amazon ins All: Jeff Bezos wird 60

Bezos wurde in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico geboren - im selben Krankenhaus, in dem einige Jahre später Sanchez zur Welt kam. Seine Eltern trennten sich, als er klein war und Bezos wurde im Alter von vier Jahren von seinem Stiefvater adoptiert. In den 90er-Jahren gab er eine aussichtsreiche Karriere an der New Yorker Wall Street auf und fuhr mit Mackenzie quer durch die USA nach Seattle, um dort einen Online-Buchhändler zu gründen.